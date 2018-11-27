2018-11-27T15:03:03+03:00
Общество

Дзержинские волонтеры собирают добровольцев на поиски 34-летнего Юрия Япуло

Мужчина пропал в августе
Валерия ГРОМОВА
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Мужчину ищут с августаМужчину ищут с августаФото: СОЦСЕТИ
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Родственники 34-летнего Юрия Япуло ничего не знают о его местонахождении уже больше трех месяцев. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер», мужчина исчез в августе.

Сейчас родные Юрия просят добровольцев принять участие в поисках. Волонтеры будут ждать всех желающих в воскресенье, 2 декабря, в 10 часов утра на Заревской объездной дороге в Дзержинске.

Форма одежды: лес (по погоде).

С собой необходимо взять фонари, вода, горячий чай или кофе, перекус, головной убор, сменную одежду и обувь, перчатки.

Инфорг: Татьяна – 8-930-800-35-33.

Напомним, в Нижегородской области продолжаются поиски двух девочек: 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной. Первая пропала 1 августа в садоводческом товариществе "Борок" Кстовского района. Поиски на протяжении трех месяцев не приносили никаких результатов. Однако недавно они сдвинулись с мертвой точки. Волонтеры нашли свидетеля, который в нужное время проезжал мимо "Борока". Маша помладше пропала 20 августа в Богородске, когда вышла гулять рядом с домом на детской площадке.

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