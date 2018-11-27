Рабочее совещание по развитию АПК «Безопасный город» состоялось в Нижегородской области

27 Нояб. 14:00 2018-11-27T14:00:05+03:00

По словам Глеба Никитина, сейчас важно интегрировать элементы системы «Умный город» с «Безопасным городом»

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Рабочее совещание по вопросам развития АПК «Безопасный город» в Нижегородской области состоялось в нижегородском кремле. Совещание провел губернатор Глеб Никитин; участниками также стали главный конструктор АПК «Безопасный город» Оксана Якимюк, начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура.

- Для внедрения АПК «Безопасный город» сделано уже немало, но самое главное сейчас – наладить межведомственное взаимодействие, чтобы все конструкторские решения были синхронизированы с работой МЧС, - отметил Глеб Никитин.

По мнению губернатора, особенно важно интегрировать элементы системы «Умный город» с АПК «Безопасный город» - например, «умные остановки», которые начали появляться в Нижнем Новгороде, должны иметь связь с «Безопасным городом».

- В Нижегородской области уже сделано многое, особенно большая работа была проведена при подготовке систем безопасности к ЧМ-2018. Теперь же все это нужно интегрировать в единое информационное пространство. Та база «Умного города», которая будет создана, в дальнейшем сможет применяться в сферах ЖКХ, транспорта, экологии и многого другого, - рассказала Оксана Якимюк.