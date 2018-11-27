2018-11-27T13:21:48+03:00
Общество

На уличное освещение в Нижнем Новгороде выделят 20 миллионов рублей

В городе необходимо установить как минимум 5 тысяч дополнительных светильников
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Перспективы развития наружного и искусственного освещения дорог в Нижнем Новгороде обсудили на заседании постоянной комиссии гордумы по транспорту и связи в понедельник, 26 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

По словам и.о. замглавы администрации, директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павла Маркова, в 2017-2018 годах поддержка уличного освещения в Нижнем Новгороде шла по двум направлениям – около 100 миллионов рублей было выделено по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», еще 50 миллионов рублей было потрачено на капремонт и реконструкцию к ЧМ-2018.

Сейчас принято решение начать проработку концессионного соглашения с целью привлечения частных инвестиций для модернизации существующих сетей наружного освещения, что предусматривает переход на энергоэффективные светодиодные светильники, единую систему управления и замену неизолированных проводов. По словам Маркова, в городе на данный момент насчитывается около 65 тысяч светильников, и нужно еще как минимум 5 тысяч для освещения проблемных участков. На это из резервного фонда будет выделено 20 миллионов рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря