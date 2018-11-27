На уличное освещение в Нижнем Новгороде выделят 20 миллионов рублей

27 Нояб. 13:21 2018-11-27T13:21:48+03:00

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Перспективы развития наружного и искусственного освещения дорог в Нижнем Новгороде обсудили на заседании постоянной комиссии гордумы по транспорту и связи в понедельник, 26 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

По словам и.о. замглавы администрации, директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павла Маркова, в 2017-2018 годах поддержка уличного освещения в Нижнем Новгороде шла по двум направлениям – около 100 миллионов рублей было выделено по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», еще 50 миллионов рублей было потрачено на капремонт и реконструкцию к ЧМ-2018.

Сейчас принято решение начать проработку концессионного соглашения с целью привлечения частных инвестиций для модернизации существующих сетей наружного освещения, что предусматривает переход на энергоэффективные светодиодные светильники, единую систему управления и замену неизолированных проводов. По словам Маркова, в городе на данный момент насчитывается около 65 тысяч светильников, и нужно еще как минимум 5 тысяч для освещения проблемных участков. На это из резервного фонда будет выделено 20 миллионов рублей.