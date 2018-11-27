2018-11-27T12:58:37+03:00
Общество

Глеб Никитин прокомментировал инцидент в нижегородском минздраве

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что чиновникам следует быть открытыми для диалога с людьми
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о недопустимости повторения событий резонансного дела о приеме граждан в министерстве здравоохранения региона. Об этом он сказал в ходе еженедельного оперативного совещания, сообщает пресс-служба облправительства.

- Думаю, все уже в курсе событий, которые произошли в нашем минздраве и получили широкую огласку. Речь идет о попытке посетителей попасть на встречу с заместителем министра. Обратите внимание - какими бы ни были отношения с конкретными гражданами и организациями, мы не имеем права избегать разговора. Такое поведение, тем более с применением административных мер, совершенно недопустимо, - подчеркнул Глеб Никитин, добавив, что все чиновники должны вынести из этой ситуации урок, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.

Глеб Никитин напомнил также, что Ольга Ермилова, занимавшая пост первого заместителя министра здравоохранения, уже ушла со своего поста.

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