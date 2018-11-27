2018-11-27T11:34:04+03:00
Общество

15 животноводческих комплексов введены в эксплуатацию в Нижегородской области

Их общая мощность составила более 4000 голов скота
Валерия ГРОМОВА
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В 2018 году Нижегородской области были введены в эксплуатацию 15 животноводческих комплексов по производству молока. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина, их общая мощность составила более 4000 голов скота.

- Строительство животноводческих комплексов позволяет вывести агропромышленный комплекс региона на качественно новый технологический уровень, способствует увеличению объемов производства молока и созданию новых рабочих мест в сельской местности, - пояснил Глеб Никитин.

Он считает, что таких хозяйств в области должно быть больше.

Речь идет о комплексах в Богородском, Большеболдинском, Бутурлинском, Выксунском, Гагинском, Дальнеконстантиновском, Дивеевском, Лысковском, Пильнинском, Починковском, Семеновском и Шарангском районах.

Ранее сообщалось, что в 33 районах Нижегородской области увеличилось производство молока. Глеб Никитин заявил, что главная задача – сохранить темпы роста.

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