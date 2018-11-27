В Нижегородской области обнаружена партия поддельной икры

27 Нояб. 10:45 2018-11-27T10:45:36+03:00

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В Нижегородской области сняли с реализации и утилизировали девять банок поддельной икры горбуши. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Проверка была проведена после обращения нижегородца о продажи поддельной продукции.

Выяснилось, что икра «Grained salmon caviar» была произведена в Камчатском крае и сопровождается декларацией от 13 июля прошлого года, хотя предприятие перестало работать еще четыре года назад - в 2014.

После проведенных испытаний также было установлено, что данная икра не соответствует требованиям ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

В результате икра была снята с реализации и утилизирована в количестве деяти банок общим весом 1,260 килограмм. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении.