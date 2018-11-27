Жители четырех домов остались без света и воды в Нижнем Новгороде
Сегодня, 27 ноября 2018 года, жители четырех домов в Нижнем Новгороде будут сидеть без света и воды. Об этом сообщается на сайте ГО ЧС.
В Автозаводском районе на проспекте Бусыгина в домах №46 и №48 в девять часов утра была отключена электроэнергия. Плановые работы продлятся до 17:00.
В Нижегородском районе горячее водоснабжение было отключено в доме №5 на улице Лопатина. Жители просидят без него до 15:00.
В Советском районе в доме №12А по улице Краснозвездная отключили горячую воду. Работы продлятся до 18:00, после чего воду включат.
Ранее сообщалось, что в начале ноября в жилом комплексе «Красная поляна» в Нижнем Новгороде я в доме № 4 прорвало трубу холодного водоснабжения высокого давления. 600 семей остались без холодной воды.