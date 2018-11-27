Жители четырех домов остались без света и воды в Нижнем Новгороде

27 Нояб. 10:05 2018-11-27T10:05:10+03:00

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Сегодня, 27 ноября 2018 года, жители четырех домов в Нижнем Новгороде будут сидеть без света и воды. Об этом сообщается на сайте ГО ЧС.

В Автозаводском районе на проспекте Бусыгина в домах №46 и №48 в девять часов утра была отключена электроэнергия. Плановые работы продлятся до 17:00.

В Нижегородском районе горячее водоснабжение было отключено в доме №5 на улице Лопатина. Жители просидят без него до 15:00.

В Советском районе в доме №12А по улице Краснозвездная отключили горячую воду. Работы продлятся до 18:00, после чего воду включат.

Ранее сообщалось, что в начале ноября в жилом комплексе «Красная поляна» в Нижнем Новгороде я в доме № 4 прорвало трубу холодного водоснабжения высокого давления. 600 семей остались без холодной воды.