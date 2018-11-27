Двое мужчин погибли на пожарах в Нижегородской области 26 ноября

27 Нояб. 09:49 2018-11-27T09:49:31+03:00

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26 ноября 2018 года в Нижегородской области произошли два страшных пожара, унесших жизни людей. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, за минувшие сутки в огне погибли двое мужчин.

Первая трагедия случилась в 13:33 в девятиэтажке на улице Фруктовая в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Когда спасатели прибыли на место вызова, горела квартира на четвертом этаже. С помощью маски был спасен ребенок, еще 14 человек были эвакуированы по лестничным маршам. В пострадавшей квартире было обнаружено тело мужчины 1970 года рождения. Причиной случившегося пожарные назвали неосторожность при курении.

В 17:34 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Мокроносово в Уренском районе. Здание полностью сгорело, а внутри было найдено тело мужчины 1932 года рождения. Огонь вспыхнул из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.