«Торпедо» уступило магнитогорскому «Металлургу» в матче КХЛ со счетом 4:5

27 Нояб. 09:37 2018-11-27T09:38:54+03:00

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26 ноября 2018 года нижегородское «Торпедо» в рамках выездной серии матчей встретилась на льду с «Металлургом» из Магнитогорска. Игра завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев льда.

Счет был открыт на 16-й минуте, но спустя несколько секунд нижегородцы тоже забросили шайбу. Первый период завершился со счетом 1:1.

Вторая двадцатиминутка принесла хоккеистам из Магнитогорска еще три очка, а вот «Торпедо» смогло ответить лишь одной шайбой, хотя шансов было много. После свистка счет на табло показывал 4:2 в пользу хозяев льда.

В третьем периоде развернулась настоящая борьба за шайбу. «Металлург» забил еще один гол. А вот нижегородцы забросили две шайбы в ворота соперника, но, к сожалению, не успели сравнять счет. Итог встречи – 5:4 в пользу «Металлурга».

Напомним, автозаводцы уже играли с «Металлургом» в этом сезоне. Матч прошел 21 сентября в Нижнем Новгороде. Тогда хоккеисты «Торпедо» забросили три шайбы в ворота соперника и победили со счетом 3:2.

Следующий матч «Торпедо» сыграет в Казани с местным «Ак Барсом» 28 ноября.