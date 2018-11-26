2018-11-26T17:45:39+03:00
Общество

V региональный чемпионат WorldSkills Russia начался в Нижегородской области

Соревнования будут проходить на 14 площадках региона
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- Чемпионат будет масштабным – 14 площадок, 300 участников и более 30 компетенций. И главное – никто не останется без работы, поскольку все компетенции востребованы региональной экономикой, - отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Конкурсанты будут соревноваться в шести блоках профессий: строительстве, информационных и коммуникационных технологиях, творчестве и дизайне, промышленном производстве, сфере услуг и обслуживании гражданского транспорта. Участниками чемпионата станут учащиеся, студенты и молодые специалисты образовательных учреждений и предприятий Нижегородской, Владимирской и Свердловской областей, а также Республики Татарстан. Оценивать конкурсные задания будут 388 экспертов.

Впервые в соревнованиях будут принимать участие юниоры – 12-14 и 14-16 лет. Они будут состязаться в восьми компетенциях: графическом дизайне, кирпичной кладке, облицовке плиткой, обработке листового металла, технологии моды, преподавании в младших классах, дошкольном воспитании, а также физической культуре, спорте и фитнесе.

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