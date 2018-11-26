2018-11-26T17:21:34+03:00
Общество

В Нижегородской области зарегистрирован первый случай гриппа

Но в целом заболеваемость ОРВИ ниже эпидемических порогов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Первый случай гриппа зарегистрирован в Нижегородской области, однако в целом отмечается, что на неделе с 19 по 25 ноября заболеваемость ОРВИ на территории Нижегородской области в целом ниже эпидемических порогов. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

- По результатам мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ установлено, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии – это, например, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе управления.

По данным на 26 ноября 2018 года, в Нижегородской области получили прививки от гриппа более 1,3 миллиона человек, что составляет около 43% населения региона. 310 тысяч из них – дети.

В управлении Роспотребнадзора напоминают, что до 1 декабря у нижегородцев есть возможность сделать прививку против гриппа бесплатно. Прививки делают в прививочных кабинетах всех амбулаторно-поликлинических организаций Нижегородской области.

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