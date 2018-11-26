Глеб Никитин обсудил с гендиректором ПАО «МРСК Центра» Игорем Маковским перспективы развития электроэнергетики

26 Нояб. 17:04 2018-11-26T17:04:45+03:00

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Рабочая встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с генеральным директором ПАО «МРСК Центра» Игорем Маковским состоялась в нижегородском кремле в понедельник, 26 ноября 2018 года. В ходе совещание обсуждались перспективы развития электроэнергетики в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Уверен, что наше позитивное сотрудничество с МРСК и головной организацией «Россети» будет только укрепляться и развиваться, - подчеркнул Глеб Никитин. – Ранее у нас уже были достигнуты договоренности по серьезному увеличению инвестиционной программы, и я рассчитываю, что она будет реализовываться в сроки и поможет развитию региональной экономики.

По словам Глеба Никитина, он особенно рассчитывает на развитие «умных сетей» - пока это направление для Нижегородской области, но работу по нему необходимо продолжать.

- Наши основные задачи – обеспечение надежного энергоснабжения и социально-экономического развития территории. Я уверен, что наше сотрудничество с правительством региона для решения этих задач будет укрепляться, - отметил по итогам встречи Игорь Маковский.