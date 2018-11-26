ДУКи Дальнеконстантиновского района задолжали более 8 миллионов рублей

26 Нояб. 15:06 2018-11-26T15:06:42+03:00

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Прокуратура Дальнеконстантиновского района провела проверку соблюдения законодательства при расчетах за потребленные предприятиями жилищно-коммунального хозяйства ресурсы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как было установлено, четыре управляющие компании, оказывающие коммунальные услуги населению, имеют задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на общую сумму более восьми миллионов рублей. Основная причина задолженности – систематическое неисполнение потребителями обязанностей по оплате коммунальных услуг. Однако в нарушение требований Жилищного кодекса РФ управляющие компании не ведут претензионно-исковую работу по всем этим случаям.

- Это снижает экономическую эффективность деятельности предприятий, ведет к росту задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и создает угрозу нарушения прав потребителей, которые добросовестно платят за ЖКУ, - предупреждают в прокуратуре.

В настоящее время в адрес директоров управляющих компаний внесены представления.