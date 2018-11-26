2018-11-26T15:06:42+03:00
Происшествия

ДУКи Дальнеконстантиновского района задолжали более 8 миллионов рублей

Прокуратурой внесены представления в адрес директоров предприятий ЖКХ
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Дальнеконстантиновского района провела проверку соблюдения законодательства при расчетах за потребленные предприятиями жилищно-коммунального хозяйства ресурсы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как было установлено, четыре управляющие компании, оказывающие коммунальные услуги населению, имеют задолженность перед ресурсоснабжающими организациями на общую сумму более восьми миллионов рублей. Основная причина задолженности – систематическое неисполнение потребителями обязанностей по оплате коммунальных услуг. Однако в нарушение требований Жилищного кодекса РФ управляющие компании не ведут претензионно-исковую работу по всем этим случаям.

- Это снижает экономическую эффективность деятельности предприятий, ведет к росту задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и создает угрозу нарушения прав потребителей, которые добросовестно платят за ЖКУ, - предупреждают в прокуратуре.

В настоящее время в адрес директоров управляющих компаний внесены представления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря