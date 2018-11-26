2018-11-26T14:41:15+03:00
Общество

Более 90 заявок поступило в систему «Антиснег» за первую неделю работы

Больше всего обращений касаются Канавинского, Ленинского и Нижегородского районов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородцы отправили 91 заявку в информационную систему «Антиснег» по данным на 11:30 понедельник, 26 ноября 2018 года. Об этом со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Согласно данным ЕДДС, за последний час на дорогах города было задействовано 213 единиц снегоуборочной техники. Наибольшее количество заявок поступило в Канавинский, Ленинский и Нижегородский районы. А лучше всего отработали обращения в Сормовском районе – там выполнено 100% оставленных заявок! В Автозаводском районе выполнено 89% заявок, в Советском и Канавинском – 78%. Немного отстает по отработке заявок Приокский район – 75%. А вот в Нижегородском и Ленинском районе отрабатывать все обращения пока, видимо, не слишком успевают – всего 36% и 31% соответственно. В Московском же районе не выполнено вообще ни одной заявки.

Напомним, информационная система «Антиснег» начала работать в тестовом режиме неделю назад. Как только выпадает снег, дороги на интерактивной карте окрашиваются в красный цвет, а после прохождения коммунальной техники становятся зелеными, причем каждая единица техники отмечена специальным значком. Если где-то снег не убирают, любой горожанин может оставить заявку с прикрепленным фото.

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