2018-11-26T13:44:09+03:00
Происшествия

Годовалая девочка утонула в ванне в Дзержинске

В отношении матери малышки возбуждено уголовное дело
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней женщины, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности собственной дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Трагедия произошла вечером в субботу, 23 ноября 2018 года, в квартире дома на улице Галкина в Дзержинске. Женщина посадила свою годовалую дочь в ванну, наполненную теплой водой, и ненадолго вышла из ванной комнаты, оставив малышку без присмотра. Вернувшись, мать обнаружила ребенка без признаков жизни и вызвала скорую помощь, однако приехавшие медики смогли лишь констатировать смерть девочки.

В настоящее время с целью установления всех обстоятельств смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Матери девочки предъявлено обвинение, свою вину она признала в полном объеме. В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

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