26 Нояб. 13:34 2018-11-26T13:34:00+03:00

В пресс-центре «Комсомольской правды» проходит пресс-конференция по теме долевого строительства Фото: Юлия ИСАЕВА

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Сегодня, 26 ноября, в пресс-центре «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде проходит пресс-конференция на тему: «Защитить дольщиков и не потерять застройщиков: какие меры принимаются для решения этих проблем».

В мероприятии принимают участие директор юридической компании «Версия-НН» Ренат Козлов и начальник управления в области контроля долевого строительства Инспекции государственного строительства надзора Нижегородской области Елена Павлова.

Они обсуждают объекты незавершённого строительства в регионе, федеральные законы и возможность угрозы завершения уже начатых проектов.

- В Нижнем Новгороде 21 объект незавершённого строительства, в которые входит 51 дом. Самый сложный объект - «Новинки». Это дорогостоящий проект, было принято решение по создании регионального оператора, который завершит строительство, - рассказала Елена Павлова.