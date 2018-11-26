Четверо детей пострадали в ДТП в Лысковском районе

26 Нояб. 12:16 2018-11-26T12:16:25+03:00

Водитель не справился с управлением и врезался в столб

Изменить размер текста: A A

Четыре мальчика и 48-летний мужчина получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в 11:20 в воскресенье, 25 ноября 2018 года, на 483-м километре автодороги Москва – Уфа. 48-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» со стажем 27 лет не справился с управлением и наехал на световую опору.

В результате водитель получил сочетанную травму, перелом крестца и перелом ребер и был госпитализирован в ЦРБ. Туда же были госпитализированы и четверо его пассажиров: девятиклассник, два шестиклассника и второклассник. Все они были пристегнуты ремнями безопасности.

Напомним, 16-летний юноша госпитализирован по вине 15-летнего водителя, не имеющего прав, в Нижнем Новгороде.