15-летний водитель без прав сбил подростка в Нижнем Новгороде
16-летний юноша госпитализирован по вине 15-летнего водителя в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла в субботу, 24 ноября 2018 года, возле дома №9А по улице Бринского. 15-летний водитель автомобиля «Лада» без права управления совершил наезд на десятиклассника, который переходил проезжую часть по всем правилам – по регулируемому пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП школьник получил серьезные травмы и был госпитализирован.
Напомним, пьяный водитель, насмерть сбивший женщину в Первомайске, арестован. Трагедия произошла вечером 10 ноября 2018 года. В отношении горе-водителя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.