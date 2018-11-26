15-летний водитель без прав сбил подростка в Нижнем Новгороде

26 Нояб. 11:59 2018-11-26T11:59:37+03:00

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16-летний юноша госпитализирован по вине 15-летнего водителя в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла в субботу, 24 ноября 2018 года, возле дома №9А по улице Бринского. 15-летний водитель автомобиля «Лада» без права управления совершил наезд на десятиклассника, который переходил проезжую часть по всем правилам – по регулируемому пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП школьник получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Напомним, пьяный водитель, насмерть сбивший женщину в Первомайске, арестован. Трагедия произошла вечером 10 ноября 2018 года. В отношении горе-водителя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.