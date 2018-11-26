2018-11-26T11:54:32+03:00
Общество

Банк «Возрождение» ввел льготный курс обмена валюты в интернет- и мобильном банке

Выгода составит до 30 процентов
Эльвира ОСИПОВА
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Банк «Возрождение» ввел льготный курс обмена долларов США и евро для частных клиентов. Теперь клиенты Банка могут обменять любую сумму с выгодой до 30% от курса, действующего в кассах Банка. Обмен валют доступен в интернет- и мобильном банке на платформе iOS круглосуточно, семь дней в неделю. Все операции проводятся без комиссий.

Также напоминаем, что при обмене крупных сумм (от 10 тысяч долларов США или евро) для клиентов банка «Возрождение» предусмотрены специальные условия. Воспользоваться ими можно в офисах Банка в рабочие дни (понедельник-четверг: с 10:00 до 17:00, пятница и предпраздничные дни: с 10:00 до 16:00).

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