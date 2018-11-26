Пьяный водитель, насмерть сбивший женщину в Первомайске, арестован

26 Нояб. 11:48 2018-11-26T11:48:43+03:00

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Первомайская городская прокуратура поддержала в суде ходатайство следствия об аресте водителя, сбившего насмерть женщину, которая шла по тротуару. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Трагедия произошла вечером 10 ноября 2018 года. 40-летний житель Первомайска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля и наехал на женщину, шедшую по тротуару. Сбив пострадавшую, водитель оставил ее на месте ДТП и уехал. Мужчина даже не подумал вызвать скорую помощь и сотрудников полиции, надеясь скрыться от правосудия.

В результате от полученных травм 50-летняя женщина впоследствии скончалась. В тот же день злоумышленник был задержан.

В отношении горе-водителя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Расследование уголовного дела находится на контроле.