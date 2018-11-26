22-летняя Мархуна Алиева пропала в Нижнем Новгороде
22-летнюю Мархуну Алиеву ищут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Согласно информации, девушка пропала 29 июля 2018 года, и с тех пор о ее местонахождении нет никакой информации. Мархуна Алиева имеет худощавое телосложение, рост около 150-155 сантиметров и русые волосы.
- Предположительно, она могла быть одета в белую футболу, черные или голубые брюки и черные кеды, - отмечают волонтеры. – Кроме того, с собой у нее был коричневый чемодан.
Любую информацию о местонахождении Мархуны Алиевой просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Для поисков девушки требуется помощь добровольцев. Например, на сайте «Лиза Алерт» размещена таблица обзвона больниц Нижнего Новгорода и области – однако о результатах обзвона пока никто не отписался.