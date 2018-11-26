2018-11-26T11:36:07+03:00
Общество

22-летняя Мархуна Алиева пропала в Нижнем Новгороде

О местонахождении девушки ничего не известно уже несколько месяцев
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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22-летняя Мархуна Алиева пропала в Нижнем Новгороде22-летняя Мархуна Алиева пропала в Нижнем НовгородеФото: СОЦСЕТИ
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22-летнюю Мархуну Алиеву ищут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Согласно информации, девушка пропала 29 июля 2018 года, и с тех пор о ее местонахождении нет никакой информации. Мархуна Алиева имеет худощавое телосложение, рост около 150-155 сантиметров и русые волосы.

- Предположительно, она могла быть одета в белую футболу, черные или голубые брюки и черные кеды, - отмечают волонтеры. – Кроме того, с собой у нее был коричневый чемодан.

Любую информацию о местонахождении Мархуны Алиевой просят сообщать по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Для поисков девушки требуется помощь добровольцев. Например, на сайте «Лиза Алерт» размещена таблица обзвона больниц Нижнего Новгорода и области – однако о результатах обзвона пока никто не отписался.

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