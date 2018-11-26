В Дзержинске осудили мужчину, сорвавшего золотые сережки с восьмилетней девочки

26 Нояб. 10:20 2018-11-26T10:20:20+03:00

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Несколько дней назад Дзержинский городской суд вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Преступления против собственности» Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Согласно информации, мужчина похитил у восьмилетней девочки золотые сережки. Это произошло в августе на улице Ленинского Комсомола. Злоумышленник увидел школьницу, когда она возвращалась вечером домой вместе со своей маленькой сестрой. В подъезде мужчина напал на восьмилетнюю девочку и снял с ее ушей золотые сережки.

Свою вину подсудимый полностью признал. Ранее он уже был осужден. И не один раз.

В результате его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.