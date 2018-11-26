2018-11-26T09:27:49+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» сыграет с магнитогорским «Металлургом» 26 ноября

Матч пройдет в Магнитогорске
Юлия ИСАЕВА
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В понедельник, 26 ноября 2018 года, в Магнитогорске пройдет очередной матч Континентальной хоккейной лиги. На льду встретятся «Торпедо» из Нижнего Новгорода и местный «Металлург».

Начало встречи – в 17:00 по московскому времени.

Напомним, автозаводцы уже играли с «Металлургом» в этом сезоне. Матч прошел 21 сентября в Нижнем Новгороде. Тогда хоккеисты «Торпедо» забросили три шайбы в ворота соперника и победили со счетом 3:2.

Сейчас у нижегородцев проходит выездная серия игр. В минувшую субботу они обыграли ХК «Трактор».

Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.

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