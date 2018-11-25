2018-11-25T19:08:23+03:00
Спорт

Вячеслав Василевский одержал победу над бразильцем Вагнером Сильвой в рамках «Кубка Дружбы»

Глеб Никитин поздравил нижегородского спортсмена с победой
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Поединки Международного турнира «Кубок Дружбы» Россия vs Сербия прошли в Новосибирске 24 ноября 2018 года, и центральными событиями турнира стали супербои. В рамках ММА на ринге встретились нижегородский спортсмен Вячеслав Василевский и Вагнер Сильва из Бразилии. Василевский одержал победу в первом же раунде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

- Вячеслав снова проявил свои личные качества, пополнив личный список достижений и укрепив статус своего родного региона как важного центра спортивной подготовки, - прокомментировал успех нижегородского спортсмена губернатор Глеб Никитин, подчеркнув, что, несмотря на международный уровень своей карьеры, Василевский остается патриотом Нижегородской области и именно здесь он открывает новые таланты.

Напомним, чемпион мира по боевому самбо и смешанным боевым единоборствам Вячеслав Василевский является руководителем проекта «Лидеры спорта», который реализуется в Нижегородской области при поддержке Глеба Никитина.

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