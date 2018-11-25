Вратарь Артур Анисимов стал лучшим игроком ФК «Нижний Новгород» в этом сезоне по мнению телезрителей

25 Нояб. 12:38 2018-11-25T12:38:42+03:00

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Вратарь Артур Анисимов признан лучшим игроком футбольного клуба «Нижний Новгород» в этом сезоне по мнению телезрителей телекомпании «Волга». Интерактивное голосование «Волга» провела в субботу, 24 ноября 2018 года, во время прямой трансляции победного матча с «Томью».

Согласно информации, в телевизионном опросе Артур Анисимов набрал 39% голосов, защитник Артем Абрамов – 35%, полузащитник Павел Игнатович – 19%, а за лучшего бомбардира команды Максима Палиенко проголосовали 7% телезрителей. Все четыре футболиста приняли участие в победном для нижегородцев матче с «Томью», завершившемся со счетом 2:1, а Павел Игнатович даже стал автором одного из голов.

По мнению болельщиков, во многом именно благодаря Артуру Анисимову футбольному клубу «Нижний Новгород» удалось завершить летне-осеннюю часть сезона ФНЛ в группе лидеров.