2018-11-25T12:24:45+03:00
Происшествия

35-летний нижегородец подозревается в незаконном обороте наркотиков

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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35-летний житель Нижнего Новгорода задержан по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, мужчина был задержан полицейскими на территории Канавинского района Нижнего Новгорода в ходе оперативно-розыскных мероприятий. При досмотре у злоумышленника было обнаружено и изъято подозрительное вещество. Как выяснилось в ходе экспертизы, это оказался наркотик массой 1,940 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что нижегородские полицейские задержали подозреваемого в краже строительных материалов с территории садового участка на улице Агрономической. Размер причиненного владелице участка материального ущерба составил более 17 тысяч рублей.

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