Темп роста ввода жилья вырос на 7,2% в Нижегородской области
Темпы роста ввода жилья в Нижегородской области выросли на 7,2% за январь-октябрь 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Нижегородстата сообщают в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области.
Так, согласно информации, за первые десять месяцев 2018 года в регионе было построено 1004,4 тысяч квадратных метров жилых домов, а темп роста ввода жилья составил 107,2%.
Напомним, в марте 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил меры и поправки в федеральные законы, которые должны улучшить положение дольщиков, а также добросовестных застройщиков. Глеб Никитин заявил, что банки следует законодательно обязать предоставлять обманутым дольщикам льготный период уплаты процентов по ипотечному кредиту.