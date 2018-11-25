2018-11-25T12:11:31+03:00
Общество

Темп роста ввода жилья вырос на 7,2% в Нижегородской области

За январь-октябрь 2018 года введено 1004,4 тысяч квадратных метров жилья
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Темпы роста ввода жилья в Нижегородской области выросли на 7,2% за январь-октябрь 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Нижегородстата сообщают в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Так, согласно информации, за первые десять месяцев 2018 года в регионе было построено 1004,4 тысяч квадратных метров жилых домов, а темп роста ввода жилья составил 107,2%.

Напомним, в марте 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил меры и поправки в федеральные законы, которые должны улучшить положение дольщиков, а также добросовестных застройщиков. Глеб Никитин заявил, что банки следует законодательно обязать предоставлять обманутым дольщикам льготный период уплаты процентов по ипотечному кредиту.

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