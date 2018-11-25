2018-11-25T09:30:26+03:00
Общество

Индекс производства химикатов увеличился на 58,5% в Нижегородской области

Заметный рост также отмечается в производстве электрооборудования, бумаги и одежды
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности увеличился в Нижегородской области на 3,6% за январь-октябрь 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Нижегородстата сообщает министерство экономического развития и инвестиция.

Согласно информации ведомства, индекс промпроизводства в январе-октябре 2018 года составил 102,9% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Рост отмечается и в обрабатывающем производстве – там он составил 3,6%.

Ощутимее всего индекс производства вырос в производстве химических веществ и продуктов – на 58,5% и в производстве электрического оборудования – на 24,8%. Также заметный рост произошел в производстве бумаги и бумажных изделий – на 11,4%, производстве одежды – на 11%, производстве автотранспортных средств – на 10,3%, производстве напитков – на 9,9%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 9,2%, производстве текстильных изделий – на 8,9% и производстве стройматериалов – на 3,5%.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря