Индекс производства химикатов увеличился на 58,5% в Нижегородской области

25 Нояб. 09:30 2018-11-25T09:30:26+03:00

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Индекс промышленного производства в обрабатывающей промышленности увеличился в Нижегородской области на 3,6% за январь-октябрь 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные Нижегородстата сообщает министерство экономического развития и инвестиция.

Согласно информации ведомства, индекс промпроизводства в январе-октябре 2018 года составил 102,9% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Рост отмечается и в обрабатывающем производстве – там он составил 3,6%.

Ощутимее всего индекс производства вырос в производстве химических веществ и продуктов – на 58,5% и в производстве электрического оборудования – на 24,8%. Также заметный рост произошел в производстве бумаги и бумажных изделий – на 11,4%, производстве одежды – на 11%, производстве автотранспортных средств – на 10,3%, производстве напитков – на 9,9%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 9,2%, производстве текстильных изделий – на 8,9% и производстве стройматериалов – на 3,5%.