2018-11-24T23:04:26+03:00
Общество

Матч Нижний Новгород – Томь стал вторым по посещаемости в 24 туре Футбольной национальной лиги

Нижегородцы одержали победу над томичами
Юлия ДАНЧЕНКО
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Сегодня, 24 ноября, стал для нижегородских футбольных фанатов настоящим подарком. ФК «Нижний Новгород» одержал оглушительную победу, одолев лидера турнирной таблицы Футбольной национальной лиги со счетом 2:1.

Для того чтобы увидеть игру своими глазами на стадион «Нижний Новгород» пришли 6 871 зритель. В том числе на матче присутствовал и губернатор Нижегордской области Глеб Никитин. И это несмотря на сильный холодный ветер и снег. В результате, по данным аналитического агентства ТурСтат, этот матч стал вторым по посещаемости по итогам 24 тура, прошедшего в субботу 24 ноября.

Наш город уступил лишь Волгограду, где сегодня на стадионе собралось 10 366 зрителей.

По данным ТурСтат, более 1,1 миллиона зрителей посетили матчи 24 туров ФНЛ сезона 2018/19 при средней посещаемости, равной 4,7 тысяч зрителей за матч.

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