В Нижегородской области подешевели картофель и капуста

24 Нояб. 11:04 2018-11-24T11:04:37+03:00

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Осенние овощи – картофель и капуста снова немного подешевели на территории Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

Мониторинг цен с 12 по 19 ноября показал, что стоимость картофеля за этот период снизилась на 0,2 процента и вместо 18,01 рубля стала стоить 17,97 рублей за килограмм клубней. Средняя цена на капусту упала более существенно – сразу на 2,6 процентов и вместо 21,34 рублей стала стоить 20,79 рублей за килограмм.

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 12 ноября в Нижегородской области снизились средние цены на молоко, муку и вермишель.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,2 процента меньше среднероссийского показателя.