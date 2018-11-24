ФК «Нижний Новгород» сыграет с ФК «Томь» 24 ноября

24 Нояб. 10:32 2018-11-24T10:32:04+03:00

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Сегодня, 24 ноября, на стадионе «Нижний Новгород» пройдет заключительный матч года между ФК «Нижний Новгород» и лидером Футбольной национальной лиги ФК «Томь».

Матч начнется в 14.00.

В связи с наступлением холодов входные группы на стадионе будут открыты за час до начала матча - в 13.00. На площади между 1, 2 и 3 гейтами, на территории стадиона, вас будет ждать праздничная программа, подготовленная партнером Футбольной национальной лиги - БК «Олимп».

С 13.10 в ресторане на трибуне «А» состоится автограф-сессия с участием полузащитника «Нижнего Новгорода» Алексея Скворцова. Перед матчем и в перерыве игры для вас будет выступать группа поддержки нижегородского клуба.

Откроет игру удар с центра поля, который исполнит ветеран нижегородского футбола Геннадий Масляев, отметивший 21 ноября 60-летний юбилей.