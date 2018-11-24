2018-11-24T10:15:51+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде ожидается метель и гололед

Непогода продлится до конца дня
Юлия ДАНЧЕНКО
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В ближайшие один-три часа в Нижегородской области, в том числе и в Нижнем Новгороде, ожидаются отдельные порывы западного ветра со скоростью 15-20 м/с. Также синоптики ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» прогнозируют, что местами пройдет метель и гололед. Такая погода сохранится до конца дня.

Во время метели плотно закройте окна и двери. Важно загерметизировать помещение, что позволит сохранить тепло. При порывах ветра, проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек, обходите опасную зону при уборке снега с крыш.

Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.

Во время метели ухудшается видимость. Будьте особенно внимательными при пересечении нерегулируемых переходов. В условиях плохой видимости не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин.

Управляя транспортным средством, соблюдайте достаточную дистанцию, максимально ограничьте скорость, исключите резкие торможения. У перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что недисциплинированный пешеход представляет собой основную опасность.

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