2018-11-23T18:49:10+03:00
Общество

ЕЦМЗ собирается вложить в реконструкцию школьных пищеблоков около 50 млн рублей

Модернизация кухонного оборудования в школах ведется с начала этого года
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ближайшие годы в реконструкцию школьных пищеблоков планируется инвестировать около 50 млн рублей, заявил журналистам и. о. директора МП "Единый центр муниципального заказа" Владимир Жмакин 23 ноября. Он уточнил, что предприятие уже с начала этого года ведет работу по модернизации кухонного оборудования в школах Нижнего Новгорода.

Эксперт напомнил, что при его назначении на должность руководителя ЕЦМЗ мэр города поставил задачу - быть максимально открытыми.

- У нас создана группа в Facebook, есть чаты по контролю качества в мессенджерах, горячая линия. Можно обратиться практически в любом аккаунте, написать жалобу или предложение, мы стараемся максимально быстро реагировать, - заявил Жмакин.

Напомним, ЕЦМЗ выиграл конкурс по выбору единого организатора школьного питания в 143 нижегородских школах. Среди требований, которые предъявляли к участникам, - минимум три года работы в сфере детского питания и обязательные инвестиции в школьный пищеблок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря