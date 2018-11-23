ЕЦМЗ собирается вложить в реконструкцию школьных пищеблоков около 50 млн рублей

23 Нояб. 18:49 2018-11-23T18:49:10+03:00

Модернизация кухонного оборудования в школах ведется с начала этого года

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В ближайшие годы в реконструкцию школьных пищеблоков планируется инвестировать около 50 млн рублей, заявил журналистам и. о. директора МП "Единый центр муниципального заказа" Владимир Жмакин 23 ноября. Он уточнил, что предприятие уже с начала этого года ведет работу по модернизации кухонного оборудования в школах Нижнего Новгорода.

Эксперт напомнил, что при его назначении на должность руководителя ЕЦМЗ мэр города поставил задачу - быть максимально открытыми.

- У нас создана группа в Facebook, есть чаты по контролю качества в мессенджерах, горячая линия. Можно обратиться практически в любом аккаунте, написать жалобу или предложение, мы стараемся максимально быстро реагировать, - заявил Жмакин.

Напомним, ЕЦМЗ выиграл конкурс по выбору единого организатора школьного питания в 143 нижегородских школах. Среди требований, которые предъявляли к участникам, - минимум три года работы в сфере детского питания и обязательные инвестиции в школьный пищеблок.