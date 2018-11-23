2018-11-23T11:55:06+03:00
Происшествия

Жительница Кулебак приговорена к исправительным работам за жестокое обращение с детьми

Пьющая мать не кормила и не мыла родных детей
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд вынес приговор в отношении 24-летней жительницы Кулебак, которая жестоко обращалась с двумя детьми 2014 и 2015 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба областного прокуратуры.

О том, что злоупотребляющая алкоголем молодая мать не кормила и не мыла родных детей, прокуратуре стало известно в 2018 году. Материалы проверки направлены прокурором в территориальный отдел полиции для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Установлено, что любительница выпить постоянно приводила домой посторонних. При этом своих детей ни одеждой, ни должным питанием не обеспечивала. Санитарно-гигиенические нормы также не соблюдала. Более того, она применяла к сыновьям физическую силу.

Суд назначил ей наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Торпедо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
Денис Москвин избран в состав Президиума Генерального совета «Единой России»
Глеб Никитин и Денис Москвин вошли в состав Генерального совета «Единой России»
Пропавшую 20-летнюю Ирину Сычеву нашли в Нижегородской области спустя неделю поисков
Нижегородка обманом выманила у жительницы Новочебоксарска более 100 тысяч рублей
Более 100 километров газовых сетей планируется ввести в Нижегородской области до конца 2018 года
Пропавший в Нижнем Новгороде 10-летний Денис Козонин найден живым
ХК «Торпедо» встретится с «Нефтехимиком» 8 декабря 2018 года
Интернет-линия «Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году» пройдет в Нижегородской области
В Нижегородской области собираются построить картофелехранилище
Семь крупных свалок ликвидируют в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология»
100 млн рублей получит Нижегородская область на создание импортозамещающих производств
В Нижегородской области меняется график движения электричек
Совет по земельным отношениям одобрил выделение земли под строительство школы и детсада в Нижнем Новгороде
Нижегородские политтехнологи снова получили престижную премию РАПК
Площадки для продажи новогодних елок в Нижнем Новгороде распределят с помощью аукциона
Глеб Никитин разрешил «достройщикам» проблемных домов платить за аренду земли по 1 рублю
Неделя Греции пройдет в Нижнем Новгороде в феврале 2019 года
20 овец погибли на пожаре в Бутурлинском районе
Публичные слушания по проекту правил благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 7 декабря