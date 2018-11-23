Жительница Кулебак приговорена к исправительным работам за жестокое обращение с детьми

23 Нояб. 11:48 2018-11-23T11:55:06+03:00

Пьющая мать не кормила и не мыла родных детей

Изменить размер текста: A A

Суд вынес приговор в отношении 24-летней жительницы Кулебак, которая жестоко обращалась с двумя детьми 2014 и 2015 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба областного прокуратуры.

О том, что злоупотребляющая алкоголем молодая мать не кормила и не мыла родных детей, прокуратуре стало известно в 2018 году. Материалы проверки направлены прокурором в территориальный отдел полиции для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Установлено, что любительница выпить постоянно приводила домой посторонних. При этом своих детей ни одеждой, ни должным питанием не обеспечивала. Санитарно-гигиенические нормы также не соблюдала. Более того, она применяла к сыновьям физическую силу.

Суд назначил ей наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства.