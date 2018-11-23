Глеб Никитин: «Нижегородская область успешно разместила облигационный займ на 10 млрд рублей»

23 Нояб. 11:37 2018-11-23T11:37:31+03:00

По словам главы региона, спрос на облигации почти в 2 раза превысил предложение

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Региональный минфин разместил облигационный займ на 10 млрд рублей, сообщил глава региона Глеб Никитин.

По информации пресс-службы областного правительства, ставка по купонам составила 8,68%. Срок обращения - 5,5 лет.

- Спрос на облигации превысил предложение почти в 2 раза, что говорит о доверии инвесторов к области, - заявил губернатор. - Средства были привлечены по оптимальной ставке и на длительный срок. Это позволит избежать пиков платежей и сэкономить на обслуживании госдолга региона.

У облигаций 22 квартальных купона. Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга (погашение облигаций) по 20% от номинала в дату окончания 6, 10, 14, 18 и 22 купонов.

Напомним, годом ранее Нижегородская область разместила облигации на 12 млрд рублей сроком обращения пять лет. А в 2016 году - на 10 млрд рублей сроком обращения семь лет. Основными инвесторами выступили банки, инвестиционные компании и пенсионные фонды.