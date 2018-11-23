Нижегородское "Торпедо" разгромило "Автомобилист" в первом матче выездной серии

23 Нояб. 10:23 2018-11-23T10:23:22+03:00

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ХК "Торпедо" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 3:1 (1:1, 0:1 0:1). Первый матч выездной серии состоялся на стадионе "Уралец" 22 ноября, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Первый период хозяева начали активно, но "Торпедо" справилось с атакующим порывом и на 16 минуте открыло счет (отличился Сергиенко). Однако потом счет сравнялся - шайбу в ворота соперника отправил Стефан Да Коста.

Во втором игровом отрезке инициативу перехватили нижегородцы, которые несколько раз серьезно угрожали воротам "Автомобилиста". Дважды шайба форвардов пересекала красную линию: в первом случае судьи посчитали, что Веряев играл высоко поднятой клюшкой, а во втором - после броска Кейлофа сомнений в правильности взятия ворот не возникло. Был шанс увеличить счет у Жаяфрова, однако шайба после его броска угодила в штангу.

В начале третьего периода Баранцев реализовал большинство, после чего "Торпедо" с умом действовало от обороны и уверенно довело матч до победы.