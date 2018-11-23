2018-11-23T09:33:28+03:00
Экономика

В столице Приволжья создадут Центр развития предпринимательства и инвестиций

Это будет своего рода "внешний офис", в котором выслушают проблемы бизнесменов и проконсультируют по ним.
Анастасия НАЗАРОВА
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Автономная некоммерческая организация "Центр развития предпринимательства и инвестиций" появится в Нижнем Новгороде в начале 2019 года. Об этом стало известно на первом заседании совета по развитию предпринимательства под председательством мэра Владимира Панова, прошедшего 22 ноября.

По словам главы горадминистрации, это будет своего рода "внешний офис", в котором выслушают проблемы бизнесменов и проконсультируют по ним.

В свою очередь начальник управления по инвестиционной политике областного центра Сергей Солдатенков рассказал, что уже сформирован план мероприятий по созданию такого центра, определены цели и организационно-правовая форма.

- Чтобы сфера предпринимательства развивалась в городе нужно менять законы, принимать новые, выделять субсидии для поддержки, другими словами должна быть установлена серьезная программа, - добавил нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

Следующее заседание совета, в который вошли представители ТПП региона, "Опоры России" и других общественных организаций, состоится в декабре.

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