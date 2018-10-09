Проект Стратегии развития Нижегородской области направлен в минэкономразвития России

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-09T16:30:56+03:00

Документ будет рассмотрен на соответствие приоритетам и целям социально-экономического развития РФ

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Проект «Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области» направлен на согласование в минэкономразвития России. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Один из главных документов региона теперь оценят федеральные органы исполнительной власти. Они должны определить, соответствует ли Стратегия приоритетам и целям социально-экономического развития России по различным направлениям: образование, наука, культура, спорт, здравоохранение, социальная защита охрана окружающей среды и др.

- Стратегия - не просто документ, это конкретный план действий, и я буду лично контролировать исполнение заявленных в ней проектов, - сказал Глеб Никитин.

После рассмотрения проекта в федеральных органах исполнительной власти Стратегия вернется в Нижегородскую область и будет утверждена региональным правительством.

Напомним, что в разработке проекта Стратегии приняли участие более 400 человек из 18 экспертных групп. В общей сложности более 500 000 жителей Нижегородской области приняли участие в общественной экспертизе Стратегии.