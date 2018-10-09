Житель Нижегородской области убил чайником оскорбившего его пенсионера

СЕГОДНЯ 16:12 2018-10-09T16:12:06+03:00

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Местная жительница Городецкого района решила отпраздновать Рождество с двумя мужчинами. Она пригласила в гости своего соседа и знакомого. Но поссорившись, один из гостей забил до смерти второго. После рассмотрения уголовного дела в суде обвиняемый 55-летний мужчина признан виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Трагедия разыгралась 7 января 2018 года в квартире дома по улице Павловского в Заволжье. Во время посиделок сосед неожиданно стал беспричинно оскорблять второго гостя. В ответ подсудимый ударил его чайником по голове. 79-летний пенсионер упал, после чего оскорбленный мужчина стал избивать пенсионера руками и ногами, ударил его ножницами по телу, а также трехлитровой банкой по голове. После чего подсудимый скрылся с места преступления.

79-летний потерпевший скончался в реанимации районной больницы.

Суд пришел к убеждению, что вина подсудимого полностью доказана и приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.