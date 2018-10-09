Съемочная группа фильма «Идущий с надеждой» ищет нижегородцев для массовки

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-09T15:57:00+03:00

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Съемочная группа фильма «Идущий с надеждой» ищет актеров для массовки. Съемки картины проходят на нижегородских улицах, и многие жители города уже стали невольными свидетелями съемочного процесса. Но теперь на актеров и весь процесс можно не только посмотреть состороны, но и принять непосредственное участие.

В группе «Вконтакте» «Это наше Кино. Идущий с надеждой» объявили о наборе массовки. Каждый желающий должен прислать свою фотографию и резюме. Никаких критериев в сообщении не указано, так что принять участие может абсолютно любой желающий.

На сайте уже много кандидатур. В основном это молодые люди 20 – 25 лет. Почему-то наиболее активными стали мужчины, которые присылают свои фотографии не только в одежде, но и топлес. Есть те, кто ставит во главу угла свои знания по истории или владение иностранными языками, а кто-то делает ставку исключительно на внешность.