2018-10-09T15:15:05+03:00
Общество

Приволжская электронная таможня откроется в Нижнем Новгороде 25 октября

Торжественное открытие будет транслироваться на Международном таможенном форуме в Москве
Юлия ДАНЧЕНКО
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25 октября в Нижнем Новгороде пройдет торжественное открытие Приволжской электронной таможни. В отличие от других таможен Приволжского региона в подчинении Приволжской электронной таможни всего один таможенный пост - Центр электронного декларирования. С этого дня электронное декларирование товаров со всех таможенных постов региона переходит в Центр электронного декларирования.

Принять участие в торжественном мероприятия смогут не только нижегородцы и гости нашего города, но и все, кто будет присутствовать на первом Международном таможенном форуме в Москве. Правда, сделать это они смогут только с помощью интернета – специально для этого случая будет организован телемост.

Подготовка перед началом работы электронной таможни была очень серьезной. С представителями бизнес-сообщества проводилась разъяснительная работа, в частности 26 сентября прошла региональная конференция, на которой присутствовало 300 человек.

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