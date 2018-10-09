Житель Нижегородской области чуть не убил троих человек из ревности

СЕГОДНЯ 14:49 2018-10-09T14:49:26+03:00

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Следователи Следственного комитета по Нижегородской области завершили расследование уголовного дела, в рамках которого 38-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц в связи с выполнением данными лицами общественного долга. Об этом сообщил СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, днем 18 марта в квартире дома по улице Тургенева на Бору обвиняемый, приревновав свою 36-летнюю сожительницу и обвинив ее в неверности, ударил женщину ножом в грудь. Раненая выбежала из кухни, пытаясь спрятаться от нападавшего. Но сожитель не отступал и догнал ее в прихожей, где пырнул ножом ее еще раз, попав в живот.

Пара, которая находилась в гостях, пыталась помочь несчастной женщине. Но злоумышленник отбивался ножом. В результате 47-летний мужчина получил несколько ножевых ранений по голове и шее, а его 36-летнюю сожительницу хозяин дома ударил в живот.

36-летней женщине все же удалось вырваться из дома и вызвать скорую и полицию. Злоумышленник к этому времени скрылся. А вот «скорая помощь» успела вовремя, благодаря чему жизни троих пострадавших были спасены.

В скором времени злоумышленник был пойман и заключен по стражу. Свою вину он не признает. Ранее мужчина уже был судим за совершение ряда преступлений, в том числе убийство, грабежи и угроза убийством.

Сейчас уголовное дело рассматривается в суде по существу.