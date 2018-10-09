2018-10-09T15:55:35+03:00
Общество

Банк «Возрождение» улучшил условия по вкладу «Добрые традиции»

Увеличение ставки до 7% и снижение минимального взноса
Эльвира ОСИПОВА
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Банк «Возрождение» улучшил условия по вкладу «Добрые традиции»Банк «Возрождение» улучшил условия по вкладу «Добрые традиции»
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Банк «Возрождение» повысил привлекательность депозита физических лиц «Добрые традиции» за счет увеличения процентных ставок и снижения минимального взноса. Вклад в сочетании с высокой доходностью дает клиентам возможность выбора стратегии размещения денежных средств.

В соответствии с условиями продукта вкладчик может выбрать период с возможностью льготного расторжения без потери дохода – 6 или 12 месяцев. После повышения ставка по вкладу для периода 12 месяцев для пенсионеров, клиентов, получающих заработную плату в Банке, а также открывающих депозиты дистанционно, составит 7%, для остальных клиентов – 6,8% годовых.

Одновременно снижается минимальная сумма вклада с прежних 100 до 30 тыс. рублей. А вместо действовавших ранее двух суммовых градаций (от 100 тыс. рублей и от 500 тыс. рублей) устанавливается единая – от 30 тыс. рублей. Таким образом, вкладчик сможет получить максимальный доход от 30 тыс. рублей.

Открыть вклад можно в Интернет-банке, банкомате, терминале, а также в любом офисе банка. Узнать более подробную информацию по вкладу можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).

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