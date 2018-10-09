Глеб Никитин: «Переход к новому виду паспорта – своевременная и очень перспективная мера»

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-09T15:41:33+03:00

Нижегородская область может стать одним из пилотных регионов по внедрению новых паспортов

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о том, что регион готов активно включиться в работу по внедрению электронных паспортов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Переход к новому виду паспорта – своевременная и очень перспективная мера, которая способна поднять на новый уровень развитие сферы предоставления цифровых услуг. Мы уже обсуждали это с Максимом Акимовым во время его визита в Нижний Новгород. Наш регион уже является пилотным по развитию цифровой экономики, и я уверен, что и во внедрении электронных паспортов наш опыт окажется востребован, - отметил Глеб Никитин.

Планируется, что перевод россиян с бумажных на электронные паспорта начнется с 2021 года.

Напомним, 17 июля 2018 года в ходе совещания по развитию цифровой экономики в Нижнем Новгороде вице-премьер Максим Акимов высоко оценил нижегородский уровень цифровой экономики.

- Нижегородская область является регионом с высокими запросами людей на новые сервисы, - отметил тогда Максим Акимов.