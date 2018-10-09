Крупнейший IT-фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде 13 октября

СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-09T12:22:34+03:00

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В субботу, 13 октября, в технопарке «Анкудиновка» в Нижнем Новгороде пройдет крупнейший в Приволжье IT-фестиваль. Об этом сообщает международный IT-кластер Нижегородской области.

Кроме того, 12 октября, состоится хакатон по кибербезопасности и искусственному интеллекту. На одной площадке соберутся ведущие международные эксперты IT-рынка, программисты, разработчикы, а также технологические, продуктовые и аутсорсинговые IT-компании.

Во время фестиваля пройдут митапы по темам BigData, кибербезопасность, Artificial Intelligence, (AR/VR) и Blockchain, Cybersecurity & Artificial Intelligence-хакатоны с призами для участников, а также [DevGarage] - секции и воркшопы. Закончится фестиваль рок-концертом.

IT-фестиваль пройдет по адресу улица Академика Сахарова, 4. Начало мероприятий в 10.30, начало регистрации в 9.30.