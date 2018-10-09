2018-10-09T11:08:10+03:00
Общество

Автомобиль «Киа» влетел в фуру в Нижегородской области

Водитель легковушки погиб на месте
Юлия ДАНЧЕНКО
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Вечером в понедельник, 8 октября, в 20.00 на 26 километре автомобильной дороги Городец – Зиняки – Контаурово произошло страшное ДПТ. По сведениям отдела по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, 50-летний водитель, водительский стаж которого составлял 28 лет, управлял автомобилем «Киа». При выезде с второстепенной дороги, он не предоставил преимущество в движении фуре, которая неслась по главной дороге. В результате «Киа» влетела в автомобиль «Скания».

Водитель фуры не пострадал, а вот в «Киа» досталось всем. 50-летний водитель погиб на месте. 56-летний мужчина, который также ехал в этом автомобиле, госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. У 44-летней пассажирки также закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга и закрытый перелом. Ее также отвезли в центральную районную больницу.

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