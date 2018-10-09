СЕГОДНЯ 10:48 2018-10-09T10:48:32+03:00

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Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на семь процентов за январь-сентябрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает министерство финансов региона.

По данным минфина, доходы консолидированного бюджета области составили 131,5 миллиардов рублей, что на семь процентов выше поступлений аналогичного периода 2017 года. Расходы консолидированного бюджета - 127,3 миллиарда рублей.

Доходы областного бюджета в январе-сентябре 2018 года получены в размере 109,6 миллиардов рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 93 миллиарда рублей. Расходы областного бюджета исполнены в сумме 105,4 миллиарда рублей.

Напомним, доходы и расходы областного бюджета на следующий год сформированы в объеме 141,4 миллиарда рублей, таким образом бюджет планируется бездефицитным.