2018-10-09T10:48:32+03:00
Общество

Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на семь процентов

В бюджет поступило 106,4 миллиарда рублей
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области выросли на семь процентов за январь-сентябрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает министерство финансов региона.

По данным минфина, доходы консолидированного бюджета области составили 131,5 миллиардов рублей, что на семь процентов выше поступлений аналогичного периода 2017 года. Расходы консолидированного бюджета - 127,3 миллиарда рублей.

Доходы областного бюджета в январе-сентябре 2018 года получены в размере 109,6 миллиардов рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - 93 миллиарда рублей. Расходы областного бюджета исполнены в сумме 105,4 миллиарда рублей.

Напомним, доходы и расходы областного бюджета на следующий год сформированы в объеме 141,4 миллиарда рублей, таким образом бюджет планируется бездефицитным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проект Стратегии развития Нижегородской области направлен в минэкономразвития России
Житель Нижегородской области убил чайником оскорбившего его пенсионера
Съемочная группа фильма «Идущий с надеждой» ищет нижегородцев для массовки
ГБУ «Кадастровая оценка» создано в Нижегородской области по поручению Глеба Никитина
Приволжская электронная таможня откроется в Нижнем Новгороде 25 октября
Житель Нижегородской области чуть не убил троих человек из ревности
Банк «Возрождение» улучшил условия по вкладу «Добрые традиции»
Глеб Никитин: «Переход к новому виду паспорта – своевременная и очень перспективная мера»
Крупнейший IT-фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде 13 октября
Автомобиль «Киа» влетел в фуру в Нижегородской области
В Нижегородской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ
Более 19 процентов населения Нижегородской области сделали прививку от гриппа
В Нижнем Новгороде проходит марафон по оказанию юридической помощи пенсионерам
«Сапсаны» между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом будут ходить по новому расписанию
Певица Майя Балашова выступит в Нижнем Новгороде 26 октября
Глеб Никитин: «Ту работу, которую сейчас ведут участники конкурса малых городов и исторических поселений, Выкса начала гораздо раньше»
Нижегородцы посадили 70 га нового леса во время всероссийской акции
В Канавинском районе во время мойки сгорела иномарка: ее владелец попал в больницу