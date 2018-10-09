В Нижегородской области наблюдается рост заболеваемости ОРВИ

СЕГОДНЯ 10:34 2018-10-09T10:36:13+03:00

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Традиционно в сентябре, когда начинаются занятия в школах, училищах и других образовательных учреждениях, наблюдается рост числа простудных заболеваний. По данным Роспотребнадзора, эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) негриппозной этиологии в Нижегородской области пока не превышен. Однако в некоторых коллективах количество заболевших достаточно большое.

На 8 октября частично приостановлен учебный процесс в 0,5 процентах общеобразовательных учреждений Нижегородской области.

Учеба приостанавливается на семь дней в том случае, если в классе или группе детского сада одновременно отсутствует 20 процентов детей, заболевших ОРВИ и гриппом.

- Разобщение – эффективная мера, которая позволяет снижать уровень заболеваемости в коллективе в короткие сроки и сохранить здоровье тем, кто не болеет, - отметила главный государственный санитарный врач по Нижегородской области Наталия Кучеренко.

Напомним, сейчас в нижегородской области проходит кампания по вакцинации против гриппа.