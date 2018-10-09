2018-10-09T10:20:53+03:00
Общество

Более 19 процентов населения Нижегородской области сделали прививку от гриппа

В регионе отмечен рост заболеваемости ОРВИ
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижегородской области полным ходом идет прививочная кампания против гриппа. По данным Роспотребнадзора Нижегородской области, более 19 процентов населения региона, в том числе порядка 130 тысяч детей, уже сделали соответствующие прививки.

В этом году для иммунизации населения применяются вакцины, содержащие следующие штаммы: штамм А Мичиган, штамм А Сингапур и штамм В Колорадо. Два последних штаммы были включены в вакцину только в этом году, так как до этого не были распространены у нас. Они заменили штаммы А Конг Гонг и В Брисбен.

Все желающие могут сделать прививку в поликлинике или в частных медицинских центрах. Однако группам с высоким риском заболевания прививки делаются бесплатно.

Бесплатно привиться могут:

- дети с 6 месяцев,

- лица, страдающие хроническими заболеваниями,

- беременные женщины,

- взрослые старше 60 лет,

- призывники,

- медицинские работники,

- работники образования и других профессиональных групп, определенных национальным календарем профилактических прививок.

Роспотребнадзор напоминает, что сейчас оптимальное время для вакцинации против гриппа, и рекомендует нижегородцам позаботиться о себе и своих близких и сделать прививку против гриппа.

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