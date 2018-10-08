«Сапсаны» между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом будут ходить по новому расписанию
С 9 декабря вводится новый график движения поездов «Сапсан». Об этом сообщается на официальном сайте ГЖД.
Изменения связаны с вводом на сети российских железных дорог нового графика движения на 2018 и 2019 годы.
Согласно информации, поезда, курсирующие между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом, будут ездить два раза в день и останавливаться на Курском вокзале в Москве. Из столицы Приволжья «Сапсан» будет отправляться в 5:05, а прибывать в Петербург в 13:20.
В обратном направлении он будет выезжать в 17:00. Время прибытия в Нижний Новгород – в 1:30.
Остановки между двумя конечными пунктами: Дзержинск, Владимир, Тверь, Окуловка и Чудово.
Также изменится расписание отправления «Сапсанов» из Москвы в Санкт-Петербург, а некоторые из них даже будут ехать на пять минут быстрее. Подробное расписание можно найти на сайте РЖД.