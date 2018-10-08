2018-10-08T17:47:23+03:00
Общество

«Сапсаны» между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом будут ходить по новому расписанию

Изменения вступят в силу 9 декабря
Юлия ИСАЕВА
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С 9 декабря вводится новый график движения поездов «Сапсан». Об этом сообщается на официальном сайте ГЖД.

Изменения связаны с вводом на сети российских железных дорог нового графика движения на 2018 и 2019 годы.

Согласно информации, поезда, курсирующие между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом, будут ездить два раза в день и останавливаться на Курском вокзале в Москве. Из столицы Приволжья «Сапсан» будет отправляться в 5:05, а прибывать в Петербург в 13:20.

В обратном направлении он будет выезжать в 17:00. Время прибытия в Нижний Новгород – в 1:30.

Остановки между двумя конечными пунктами: Дзержинск, Владимир, Тверь, Окуловка и Чудово.

Также изменится расписание отправления «Сапсанов» из Москвы в Санкт-Петербург, а некоторые из них даже будут ехать на пять минут быстрее. Подробное расписание можно найти на сайте РЖД.

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